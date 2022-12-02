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عربي-دولي

واشنطن تصنف إيران وروسيا من الدول الـ"مثيرة للقلق" في الحريات الدينية

Lebanon 24
02-12-2022 | 16:30
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة صنفت الصين وإيران روسيا ضمن قائمة "الدول المثيرة للقلق" بموجب قانون الحرية الدينية.

وأضاف بلينكن في بيان أن قائمة "الدول المثيرة للقلق"، تشمل أيضا كوريا الشمالية وميانمار، وجميعها شاركت في انتهاكات خطيرة للحريات الدينية أو تتسامح مع تلك الانتهاكات.
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ووضعت الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على قائمة المراقبة.

وجرى تصنيف العديد من المجموعات، بما في ذلك مجموعة فاغنر المتحالفة مع موسكو، وهي منظمة شبه عسكرية خاصة تنشط في سوريا وأفريقيا وأوكرانيا، ضمن القائمة السوداء للحريات الدينية

وقال بلينكن إن مجموعة فاغنر أدرجت على القائمة بسبب تورطها في انتهاكات في جهورية أفريقيا الوسطى التي شهدت قتالا استمر لنحو عقد بين المسيحيين والمسلمين.

وأضاف بلينكن أن بعض "الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية تقوم بمضايقة الأفراد وتهديدهم وسجنهم وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم"، مشددا أن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة هذه الانتهاكات".

وأشار إلى أن واشنطن مستعدة للاجتماع مع جميع الحكومات لتحديد خطوات ملموسة من أجل رفعها من القائمة.
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