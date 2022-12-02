إسرائيل تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بعربات إسعاف مصفّحة

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أعلن السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي، نية تل أبيب تسليم أوكرانيا عربات إسعاف مصفحة، وأنه تم إرسال واحدة منها إلى كييف.وقال برودسكي عبر "تيلغرام": "قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية إرسال 4 عربات إسعاف مصفحة إلى أوكرانيا، وتم إرسال واحدة منها إلى كييف".وأوضح برودسكي أن مديرية الإنتاج والإمداد بوزارة الدفاع الإسرائيلية سلّمت عربة الإسعاف لرجال الإنقاذ الأوكرانيين في 2 كانون الأول الجاري، في حين سيتم شحن العربات الثلاث المتبقية خلال الأشهر المقبلة وأن العربات مجهّزة بالكامل لاحتياجات أوكرانيا.