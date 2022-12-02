أميركا تصنف الصين وإيران وروسيا دولاً مُثيرة للقلق

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة صنفت الصين وإيران روسيا ودولاً أخرى على أنها دول مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب انتهاكات جسيمة، وذلك بموجب قانون الحرية الدينية. وأضاف بلينكن في بيان أن الدول في ذلك التصنيف، ومنها كوريا الشمالية وميانمار، شاركت في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية أو تساهلت معها.

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ومن بين الدول على قائمة المتابعة الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام. كما صنُفت عدة مجموعات منها فاغنر الموالية للكرملين، وهي مجموعة خاصة شبه عسكرية تنشط في سوريا وأفريقيا وأوكرانيا، باعتبارها مثيرة للقلق بشكل خاص. وقال بلينكن إن مجموعة فاغنر أدرجت في هذا التصنيف بسبب أنشطتها في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال بلينكن في البيان: "تقوم حكومات وأطراف غير حكومية في شتى أنحاء العالم بالتضييق على أشخاص وتهديدهم وسجنهم بل وقتلهم بسبب معتقداتهم".

وتابع: "الولايات المتحدة لن تقف صامتة أمام هذه الانتهاكات".

وأضاف أن "واشنطن سترحب بأي فرصة للاجتماع مع جميع الحكومات لتوضيح الخطوات الملموسة اللازمة للخروج من تلك القوائم".