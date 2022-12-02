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عربي-دولي

رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ليست قوية بدون الولايات المتحدة

Lebanon 24
02-12-2022 | 18:00
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قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اليوم الجمعة خلال زيارتها إلى أستراليا إن الاتحاد الأوروبي ما كان له أن يتمكن من إظهار دعمه لأوكرانيا من دون مساعدة الولايات المتحدة.
وذكرت خلال فعالية بمعهد لوي للدراسات في سيدني: "سأكون صادقة بقسوة معكم، أوروبا ليست قوية في الوقت الراهن".
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وأضافت مارين: "كنا سنتعرض لمشاكل بدون أن تشرك الولايات المتحدة نفسها في الحرب في أوكرانيا"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تقوم بأهم دور حتى الآن بتزويد أوكرانيا بالسلاح والمساعدة الإنسانية".
وأوضحت مارين: "كانت أوروبا لمدة طويلة تبني استراتجية تجاه روسيا لاختيار روابطنا الاقتصادية وشراء الطاقة من روسيا.. أعتقدنا أن هذا سيمنع الحرب".
وقالت إن هذا الافتراض أثبت أنه خاطئ تماماً. وبدلاً من ذلك، أكدت مارين أنه كان يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينصت بشكل مبكر أكثر إلى تحذيرات استونيا وبولندا على سبيل المثال.

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