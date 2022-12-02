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عراك عنيف بين المعارضة والموالاة.. نائب يصفع زميلته أمام الكاميرا شاهدوا ماذا جرى (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2022 | 23:30
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انتشرت مقاطع فيديو وثقت وقوع شجار وتراشق بالكراسي داخل قبة البرلمان السنغالي بين نواب المعارضة والموالاة.

 

المعركة اندلعت بعدما صفع نائب زميلته على وجهها بسبب اختلافهما على ترشح الرئيس لولاية ثالثة، لترد الأخيرة بضربه بأحد الكراسي داخل البرلمان.

 

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وظهر نائب آخر يستعد للشجار بخلع ملابسه.

 

وتأتي المواجهات بين النواب بسبب ترشح الرئيس ماكي سال لولاية ثالثة.

 

وفاز ماكي سال بمنصب رئيس جمهورية السنغال في 25 آذار 2012 بعد فوزه على الرئيس السابق في انتخابات الإعادة.

(العربية)

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