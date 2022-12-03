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عربي-دولي

تحذير من "مراوغات بوتين".. لهذا السبب يريد التفاوض

Lebanon 24
03-12-2022 | 00:00
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نبهت بريطانيا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يستغل محادثات السلام التي تحدث عنها بخصوص أوكرانيا، لإعادة تجهيز قواته قبل شن هجوم آخر.

 

وكشف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لصحيفة "تلغراف"، عن مخاوف من أن بوتين "قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات، بينما يقوم بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال المزيد من الذخيرة" إلى أوكرانيا.

 

ونقلت "تلغراف" عن كليفرلي قوله، إن ثمة احتمال "أن يستغل بوتين فحسب وقف إطلاق النار لتدريب المزيد من القوات وإنتاج المزيد من الذخيرة وإعادة تجهيز وتسليح قواته المسلحة بعد الأضرار التي لحقت بها".

 

وجاءت تصريحات الوزير بعدما قال الكرملين، أمس الجمعة، إن بوتين "منفتح على المفاوضات" بشأن أوكرانيا، لكن "يتعين على الغرب قبول مطالب موسكو"، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مستعد للحوار إذا كان نظيره الروسي يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب.

 

وقال بايدن بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، الخميس الماضي، إنه مستعد للحديث إلى بوتين "إذا كان هناك اهتمام حقيقي من جانبه بأن يقرر السعي لطريقة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن الزعيم الروسي "لم يفعل ذلك بعد".

(سكاي نيوز)

 

 

 

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