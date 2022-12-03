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عربي-دولي

بعد تعليق حساب فنان عالمي.. ماسك يعلن الكشف عن مفاجأة حول نجل بايدن

Lebanon 24
03-12-2022 | 00:30
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أعلن مالك موقع تويتر الجديد إيلون ماسك اليوم السبت انه ما تم منعه من النشر من قبل على المنصة في قضية نجل الرئيس جو بايدن هانتر بايدن سيبث خلال ساعات.

 

وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة كافية لاتهام هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء سلاح.

 

ويخضع هانتر لتحقيقات فيدرالية منذ عام 2018.

 

وأصبح قرار توجيه اتهامات جنائية الآن من سلطة المدعي العام الأميركي في ولاية ديلاوير.

 

وقال محامي هانتر إنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين المسؤولين الفيدراليين، ونفى مرارا أي مخالفة للقانون.

 

وكان ماسك قد قام بتعليق حساب مغني الراب الأميركي كاني ويست على شبكة التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بتهمة "التحريض على العنف" بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود.

 

وقال ماسك "فقط للتوضيح تم تعليق حسابه بسبب تحريض على العنف".

 

ويعلق ماسك بذلك على صورة نشرها مغني الراب الذي يواجه عزلة متزايدة بعد تصريحات معادية للسامية وتعبيره عن إعجابه بشكل واضح بهتلر.

(العربية)

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