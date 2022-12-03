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عربي-دولي

رئيس أوروبي يتحدث عن حلم لم يتحقق بسبب حماته!

Lebanon 24
03-12-2022 | 01:30
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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه كان يحلم أن يصبح صحفيا، إلا أن حماته حالت دون ذلك، وغيرت مسار حياته بإصرارها على التحاقه بكليّة التاريخ.

 

وقال لوكاشينكو إنه في شبابه "لم يكن يرى نفسه مؤرخا" وكان يحلم بالعمل الصحفي، لكن ذلك لم يتحقق.

 

وأضاف: "حماتي منعتني... أردت أن أصبح صحفيا، كنت أستعد لكلية الصحافة. لكن والدة زوجتي قالت لي: "لا، لا داعي لهذا الفرع! ستدرس التاريخ... اذهب وقدم الامتحان، وأنا قلت: حسنا".

 

وأكد أنه ممتن لحماته على إصرارها هذا، لأن الفرع الذي اختاره سمح له بدخول غمار السياسة لاحقا.

(روسيا اليوم)

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