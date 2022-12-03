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عربي-دولي

روسيا تكشف: مظليون أوكرانيون يعترفون بتلقيهم تدريبات في بريطانيا

Lebanon 24
03-12-2022 | 02:30
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ذكرت "روسيا اليوم" ان مظليين أوكرانيين أسرتهم القوات الروسية اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات في بريطانيا، أدركوا أنها كانت "بلا معنى" عندما بدأ الجيش الروسي هجومه.

 

وقال أحد الأسرى: "تم إرسالنا لمدة 20 يوما... البرنامج مخفف... مثل المشاة، ركض في ثنائيات وثلاثيات.. تم إرسالنا لمدة ثلاثة أيام مرة واحدة إلى الغابة، حيث تمت محاصرتنا ودافعنا عن أنفسنا"، وأشار إلى أنه تم تدريبهم في الظروف المدنية.

 

وقال آخر: "عندما بدأ الجيش الروسي اقتحام مواقع تمركزنا، أدركنا أن كل شيء كان بلا معنى. رفعت يدي وأعلنت استسلامي".

(روسيا اليوم)

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