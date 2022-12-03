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عربي-دولي

تحوي "أعين حيوانات": سفارات أوكرانية تتلقى "طروداً دموية".. ما قصتها؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 03:00
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تلّقت مؤخرا بعثات دبلوماسية أوكرانية في الاتحاد الأوروبي طروداً تحتوي على "عيون حيوانات"، في إطار ما وصفته كييف، أمس الجمعة، بـ"حملة ترهيب مخطط لها بعناية".

 

وتلقّت سفارات أوكرانيا في كل من المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا، إضافة إلى قنصلياتها في نابولي وكراكوف ومدينة برنو التشيكية طروداً "دامية"، بحسب ما أفاد الناطق باسم خارجية كييف أوليج نكولينكو.

 

وأوضح الناطق أن "الطرود احتوت على عيون حيوانات" وكانت مبللة بسائل من لون محدد، في إشارة على ما يبدو إلى الدماء.

 

وجاء إعلان الخارجية الأوكرانية، بعدما أصيب حارس أمن في سفارة كييف لدى مدريد بجروح طفيفة، الأربعاء، لدى فتحه رسالة مفخخة موجّهة إلى السفير عبر البريد، ما دفع كييف لتعزيز الإجراءات الأمنية في بعثاتها الدبلوماسية.

 

حملة ترهيب

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بيان: "لدينا أسباب للاعتقاد بوجود حملة ترهيب وتخويف تم التخطيط لها بعناية تستهدف السفارات والقنصليات الأوكرانية".

 

لكنه شدد على أنه لن يكون من السهل ترهيب السلطات الأوكرانية، متابعاً: "نواصل العمل بشكل فاعل من أجل تحقيق النصر لأوكرانيا".

 

وفي إسبانيا، أكدت وزارة الداخلية أن السفارة الأوكرانية تلقت طرداً عثر بداخله "على عين حيوان تم سحقها"، مشيرة إلى أن الطرد لم يحتو على "أي جهاز أو متفجرات أو مواد متفجرة".

(الشرق)

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