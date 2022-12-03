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عربي-دولي

"فاجعة تحت التراب".. صور تكشف الدمار الهائل الذي تعرضت له مدينة ماريوبول (صور)

Lebanon 24
03-12-2022 | 03:51
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أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية زيادة كبيرة بعدد القبور في المقبرة الرئيسية بمدينة ماريوبول المحاصرة.

ووفق صور شركة "ماكسار تكنولوجيز"، تظهر الزيادة في القبور بمقبرة "ستاروكريمسك"، خلال الفترة الواقعة بين 29 آذار و30 تشرين الثاني.
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وأظهرت صور أخرى الدمار الذي لحق بعشرات المباني في المدينة، وتضرر البنية التحتية بشكل كبير، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كذلك رصدت الصور بناء مجمع عسكري روسي جديد في شمال وسط المدينة، حيث يظهر شعار الجيش الروسي يظهر على السطح.

سيطرة روسية
 
وفي نيسان الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية "حررت" ماريوبول، مما جعلها أكبر مدينة تقع في أيدي روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتمثل ماريوبول نقطة مهمة من الناحية الاستراتيجية إذ يسمح الاستيلاء عليها لروسيا بقطع جميع موانئ البحر الأسود التي تستخدمها أوكرانيا.

كما أن المدينة التي تبعد نحو 55 كيلومترا فقط عن الحدود الروسية، كانت مركزا رئيسيا لقيادة القوات الأوكرانية في عملياتها ضد القوات الانفصالية بمنطقة دونيتسك منذ 2014.

وتستمد ماريوبول، وهي ثاني أكبر مدن دونيتسك التي اعترفت روسيا باستقلالها هي ولوغانسك في فبراير الماضي، أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، فبها أكبر ميناء على بحر آزوف المتصل بالبحر الأسود عبر مضيق كيرتش.

ويقترب عدد سكان ماريوبول من نصف مليون نسمة، وبها نسبة كبيرة من الروس إلى جانب الأوكرانيين واليونانيين والبيلاروس والأرمن وغيرهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(سكاي نيوز عربية)
 
 
 
 
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