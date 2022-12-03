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عربي-دولي

زلزال عنيف يضرل إندونيسيا... هل يُسفر عن "تسونامي"؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 06:06
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ذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء أن زلزالا بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر ضرب إقليم جاوة الغربية، على عمق 118 كيلومترا.

وأضافت أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال عن أمواج مد عاتية (تسونامي).
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وشعر السكان في العاصمة جاكرتا بالزلزال.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.

 
 
(سكاي نيوز)
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