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عربي-دولي
إقتراح لحلّ المشكلات السياسية: ضعوا قادة الدول الكبرى في صاروخ وأرسلوهم إلى الفضاء!
Lebanon 24
03-12-2022
|
06:25
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أعرب رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، عن اعتقاده أنه يمكن لقادة الدول الكبرى حل المشكلات السياسية العالقة، بعد التحليق في الفضاء.
وأضاف في حديث له خلال كونغرس العلماء الشباب: "يمكن المزاح قليلا. تظهر عندي بشكل دوري هذه الفكرة: نقوم بجمع قادة الدول الكبرى، ووضعهم في صاروخ وإرسالهم إلى الفضاء، ولكن ليس في اتجاه واحد. بل يجب أن يعودوا عبر هذا الغلاف الجوي، وأن ينظروا إلى كوكبنا من الخارج، ويتحدثوا معا هناك، ومن ثم يعودون إلى الأرض. أنا متأكد من أنه لن يكون لدينا أي مشاكل مع السياسة بعد ذلك".
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ووفقا له، تعتبر محطة الفضاء الدولية بمثابة مثال على المكان المناسب حيث يعمل أشخاص من بلدان مختلفة، ومن مختلف الأديان ورغم ذلك يعملون ويعيشون معا لمدة ستة أشهر أو أكثر.
(روسيا اليوم)
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