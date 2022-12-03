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عربي-دولي

بسعر لا يُصدق.. قرية كاملة في دولة شهيرة مُتاحة للإيجار

Lebanon 24
03-12-2022 | 07:30
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عندما يسافر الناس لأجل السياحة، فإنهم يقومون في الغالب بحجز غرف أو شقق مفروشة، لكن قلما يخطر ببالهم أن هناك إمكانية لحجز قرية بأكملها، وذاك ما هو متاح بالفعل في منطقة تقع شرقي إيطاليا.

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وبحسب موقع "ماي مودر ميت"، فإنه بوسع السائح الذي يزور منطقة شرق إيطاليا الملاصقة للبحر الأدرياتي، أن يستأجر قرية ساحرة مقابل 1577 دولارا فقط لليلة.

وتضم القرية الساحرة التي تقع في منطقة مارش قلعة وبيوتا وحديقة ومسرحا، كما أنها تتمتع بإطلالة ساحرة على الجبال والشجر.

وهذه القرية الساحرة التي تسمى بيتريتولي، تقع على بعد 3 ساعات من العاصمة روما، و4 ساعات من فلورانسا.

وبوسع هذه القرية أن تستقبل 200 شخص في الليلة الواحدة، فيما يمكن للزوار أن يختاروا مكان النوم من بين عدة خيارات، كالبيوت المحلية الأنيقة أو القلعة التاريخية، علما بأن وجبة الفطور متاحة أيضا.

أما الراغبون في السباحة والاستجمام صيف فيمكنهم الإقامة في القرية، صيفا، ثم التنقل إلى شواطئ تقع فقط على بعد 19 كيلومترا.

وتظهر الصور أن القرية تقدم إقامة أنيقة للزوار، رغم السعر الذي يبدو غير قابل للتصديق، بالنظر إلى المزايا الكبيرة.

وتعد إيطاليا إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، ففي عام 2019 التي سبقت ظهور وباء "كوفيد 19"، استقبل البلد الأوروبي 65 مليون سائح من مختلف دول العالم.

وتشير إحصاءات رسمية في إيطالية، إلى أن أكثر من 70 بالمئة من السكان يعيشون في المدن، بينما تقطن الأقلية في القرى التي تحول الكثير منها إلى "قرى أشباح" مهجورة.
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