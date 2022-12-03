أردوغان: لا تراجع عن إكمال "الشريط الأمني" على حدودنا مع سوريا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تتراجع إطلاقا عن إكمال "الشريط الأمني" على طول حدودها مع سوريا.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان قوله: "حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كيلومترا والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".وأشار أردوغان إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف.