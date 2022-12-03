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عربي-دولي

أردوغان: لا تراجع عن إكمال "الشريط الأمني" على حدودنا مع سوريا

Lebanon 24
03-12-2022 | 07:38
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تتراجع إطلاقا عن إكمال "الشريط الأمني" على طول حدودها مع سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان قوله: "حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كيلومترا والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".
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وأشار أردوغان إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف.
 
 
(العربية)
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