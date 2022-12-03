ما شرط أميركا لوقف تقديم الأسلحة لزيلينسكي؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ الكاتب والسياسي الأميركي المخضرم باتريك بوكانان اعتبر أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن ضخ أسلحة لنظام كييف إذا رأت أن مخاطر تصعيد الصراع في أوكرانيا تفوق فوائده بالنسبة لمصالح أميركا.وقال بوكانان في مقال نُشر في مجلة "The American Conservative"، إنّ أحداث الأشهر الأخيرة قد أظهرت أن في الغرب هناك الكثير من "الصقور" المستعدين للدخول في صراع مع قوة نووية دون الاكتراث بالعواقب، ما تجلى بوضوح خلال أزمة سقوط الصواريخ في بولندا.وتابع: "لا يزال حزب الحرب الأميركي موجودا ويتعطش للمواجهة القادمة مع روسيا. وفي الأيام الأخيرة من ذلك الكونغرس، قبل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في كانون الثاني، من المتوقع أن يوافق الديمقراطيون على طلب بايدن رصد 38 مليار دولار أخرى لنظام كييف وجيشه وصراعه. إن إقرار هذا القانون سيضمن عمليا استمرار الولايات المتحدة في تمويلها القتال وتمديد أمده حتى الربيع".مع ذلك أعرب بوكانان عن أمله في أن تركز السلطات الأميركية على مصالح بلدها وأن تبدأ في دراسة الإجراءات المتعلقة بأوكرانيا بعناية.وقال: "الأميركيون الذين كان دعمهم لأوكرانيا لا غنى عنه في هذه الحرب، يحتاجون أيضا إلى أن يكون لهم صوت فيما يتعلق بموعد إنهاء الحرب. بالنسبة لنا، فإن الرهان الأكبر في هذه الحرب ليس في من سيفرض في نهاية المطاف سيطرته على لوغانسك أو دونيتسك أو خيرسون، لكن ما يهمنا هو ألا ننجر إلى صراع عسكري يضعنا في موقف تصعيد للحرب مع روسيا، حرب عالمية وربما حرب نووية".وأضاف: "لا شيء في أوروبا الشرقية أو الوسطى يستحق حربا أميركية كبرى مع روسيا يمكن أن تصبح نووية وتودي بحياة الملايين من الأميركيين".وبحسب بوكانان، فإن "نحن الأميركيون، لدينا الحق في القول لكييف عندما نرى أن مخاطر استمرار الأعمال العدائية تفوق أي فائدة محتملة لنا وإذا كانت كييف مصممة على مواصلة القتال، فعلينا إبلاغ أوكرانيا بأنها ستفعل ذلك بدون المزيد من الذخيرة لأمريكية. يجب ألا تستسلم القوى العظمى أبدا لقوى أقل لا ترتبط بمصالحها الحيوية وقادرة على جرها إلى صراعات غير مرغوب فيها".