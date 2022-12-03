حصد أرواح العشرات في دولة عربيّة... ما هو "القاتل الصامت"؟

Advertisement

أطلقت وزارة الداخلية بالجزائر، حملة وطنية لتعزيز الجهود التوعوية حول أخطار استخدام الغاز المنزلي، بعد تكرر حوادث الاختناق بأحادي أكسيد الكربون.ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تشكل تسربات الغاز المستعمل للتدفئة وتسخين المياه، خطرا حقيقيا داخل منازل عدد من المواطنين الجزائريين، حيث تحصد حوادث الاختناق، أرواح العشرات كل سنة.وكشفت الحماية المدنية الجزائرية، عن وفاة 105 شخص جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون، منذ بداية السنة الجارية إلى حدود شهر تشرين الثاني الماضي، فيما تم إنقاذ حياة 3257 آخرين.ولفتت صحيفة الشروق التي وصفت الغاز بـ"القاتل الصامت"، إلى تضاعف عدد الحوادث والضحايا خلال السنتين الماضيتين، حيث تم تسجيل 175 حالة وفاة سنة 2021، و201 خلال 2020.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الهدف من هذه الحملة التي يشارك فيها عدد من القطاعات الوزارية والهيئات وفعاليات المجتمع المدني يتمثل في "إرساء ثقافة الوقاية والتعريف بكيفية التعامل مع أخطار الغاز الطبيعي والغازات المحترقة للتقليل من الحوادث المميتة التي يتسبب فيها".