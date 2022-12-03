Advertisement

عربي-دولي

حصد أرواح العشرات في دولة عربيّة... ما هو "القاتل الصامت"؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1016659-638056769193959206.jpg
Doc-P-1016659-638056769193959206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت وزارة الداخلية بالجزائر، حملة وطنية لتعزيز الجهود التوعوية حول أخطار استخدام الغاز المنزلي، بعد تكرر حوادث الاختناق بأحادي أكسيد الكربون.

ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تشكل تسربات الغاز المستعمل للتدفئة وتسخين المياه، خطرا حقيقيا داخل منازل عدد من المواطنين الجزائريين، حيث تحصد حوادث الاختناق، أرواح العشرات كل سنة.
Advertisement

وكشفت الحماية المدنية الجزائرية، عن وفاة 105 شخص جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون، منذ بداية السنة الجارية إلى حدود شهر تشرين الثاني الماضي،  فيما تم إنقاذ حياة 3257 آخرين.

ولفتت صحيفة الشروق التي وصفت الغاز بـ"القاتل الصامت"، إلى تضاعف عدد الحوادث والضحايا خلال السنتين الماضيتين، حيث تم تسجيل 175 حالة وفاة سنة 2021، و201 خلال 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الهدف من هذه الحملة التي يشارك فيها عدد من القطاعات الوزارية والهيئات وفعاليات المجتمع المدني يتمثل في "إرساء ثقافة الوقاية والتعريف بكيفية التعامل مع أخطار الغاز الطبيعي والغازات المحترقة للتقليل من الحوادث المميتة التي يتسبب فيها".
 
 
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-12-03
13:00 | 2022-12-03
12:30 | 2022-12-03
12:00 | 2022-12-03
11:00 | 2022-12-03
10:30 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website