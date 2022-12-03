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عربي-دولي

تلويح بمعاقبة "تويتر" في أوروبا... تغريم وإغلاق!

Lebanon 24
03-12-2022 | 09:04
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هدد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون، بفرض غرامات مالية على عملاق التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإجراءات أخرى ما لم تلتزم المنصة بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، وصحيفة "أويه فرانس" الفرنسية، قال بريتون: "الأمر واضح للغاية: إذا لم تلتزم تويتر بهذه القواعد، بإمكاننا أن نفرض غرامات، وإذا تواصل انتهاك القواعد فبإمكاننا أن نغلق المنصة في أوروبا.. سنفعل هذا متى كان ضرورياً. وهذه رغبة أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة".
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وتابع المسؤول الأوروبي بالقول: "نتابع عن كثب ما يحدث على تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك عليها"، مؤكداً أنه سيعقد لقاء آخر مع ماسك قبل عطلات عيد الميلاد.

ورأى بريتون أن القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر "وسائل فعّالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية، ويتعين على تويتر أن تفي بهذه المعايير إذا أرادت أن تعمل في السوق الأوروبية".
 
 
(العربية)

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