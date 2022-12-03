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عربي-دولي

وزيرا دفاع روسيا وبيلاروس يبحثان التعاون العسكري في مينسك

Lebanon 24
03-12-2022 | 12:30
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أفادت وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية السبت، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أجرى محادثات مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين في مينسك.

وقالت الوكالة إن الوزيرين ناقشا التعاون العسكري الثنائي وعدّلا اتفاقية عن الحماية المشتركة للأمن الإقليمي. ولم تُدل الوكالة بمزيد من التفاصيل.
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وتشكل روسيا وبيلاروس رسمياً جزءاً من "دولة الاتحاد" كما أنهما حليفتان على نحو وثيق على الصعيد الاقتصادي والعسكري، إذ استخدمت موسكو بيلاروس نقطة انطلاق في غزوها لأوكرانيا في 24 شباط.
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