الكرملين: بوتين سيزور منطقة دونباس "في الوقت المناسب"

قال الكرملين، السبت، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس "في الوقت المناسب"، علماً أن بوتين لم يتوجه بعد إلى هذه المنطقة في شرق أوكرانيا، والتي أعلن ضمها إلى الاتحاد الروسي نهاية سبتمبر.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رداً على سؤال عن احتمال قيام بوتين بزيارة مقبلة لدونباس: "في الوقت المناسب، ستتم (هذه الزيارة). إنها منطقة روسية".

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