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عربي-دولي

الأسطول الخامس الأميركي يعترض سفينة صيد تهرب ذخيرة في خليج عمان

Lebanon 24
03-12-2022 | 13:30
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أعلن الأسطول الخامس الأميركي، السبت، اعتراض سفينة صيد تحمل أطناناً من طلقات الذخيرة ووقود الصواريخ في خليج عمان.

وبحسب تغريدة له على تويتر، السبت، فإن الأسطول العامل في الخليج، صادر، الخميس، 50 طناً من طلقات الذخيرة والوقود الدافع للصواريخ كانت في طريقها من إيران إلى اليمن في خليج عمان.
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