الكرملين: لن نقبل تحديد سقف لسعر النفط الروسي.. وندرس الرد

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أعلن الكرملين، السبت، أن موسكو "لن تقبل" تحديد سقف سعر، فرضته مجموعة السبع وحلفاؤها على النفط الروسي.ونقلت وكالة "ريا نوفوتسي" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قوله إن روسيا "تدرس سقف السعر، وإنها جهزت تحضيرات لهذا الأمر".وأضاف: "لن نقبل بهذا السقف"، مشيراً إلى أن الدراسة ستجري بسرعة وستقول روسيا بعد ذلك كيف سترد.وأعلنت مجموعة السبع وأستراليا، فجر السبت، اتفاقهما على سقف لسعر النفط الخام الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه، الاتحاد الأوروبي، الجمعة.وجاء في بيان مشترك، أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ، الاثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.