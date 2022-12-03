ملك الأردن يبدأ جولة تشمل مصر والجزائر وإيطاليا

Advertisement

أعلن الديوان الملكي الأردني، مغادرة الملك عبد الله الثاني البلاد، السبت، في جولة تشمل مصر والجزائر وإيطاليا، تبدأ بإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، السبت.وذكر الديوان الملكي، في بيان، أنّ الملك عبد الله يتوجه من القاهرة إلى الجزائر، حيث يبدأ زيارة دولة بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يعقد معه مباحثات، كما يلتقي عدداً من كبار المسؤولين الجزائريين.وفي روما يعقد ملك الأردن مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.