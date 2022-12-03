21
o
بيروت
26
o
طرابلس
0
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
0
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد "فعاليتها" في أوكرانيا.. دولة جارة لروسيا تشتري "هيمارس"
Lebanon 24
03-12-2022
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت إستونيا عقدا لشراء ست منظومات صاروخية أميركية من طراز "هيمارس"، مقابل 200 مليون دولار، وفق ما أعلن المركز الإستوني للاستثمارات في الدفاع، يوم السبت.
وأبرم المدير العام للمركز ماغنوس، فالديمار سار، الاتفاق، يوم الجمعة، مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، بهدف تعزيز "قدرة الرماية غير المباشرة" للقوات الإستونية، أي إطلاق النار على أهداف لا يراها مشغل قاذفة الصواريخ، وفق ما جاء في بيان.
Advertisement
وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بهذا النوع من قاذفات الصواريخ، مما عزز إلى حد بعيد قوتها النارية في مواجهة العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 شباط الماضي.
وزادت إستونيا المجاورة لروسيا منذ ذلك الحين نفقاتها الدفاعية، الأمر الذي فعلته أيضا دولتا البلطيق الأخريان لاتفيا وليتوانيا، إضافة إلى بولندا.
وأوضحت مسؤولة الإعلام في المركز الإستوني للاستثمارات في الدفاع، هانة هاينورم، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن العقد يتعلق بست منظومات هيمارس.
وهذا الاتفاق هو أكبر صفقة سلاح أبرمتها إستونيا حتى الآن، فيما دفعت حرب أوكرانيا دولا أوربية لزيادة إنفاقها الدفاعي.
والصواريخ التي اشترتها تالين من أنواع مختلفة يتراوح مداها بين 70 و300 كلم، وسيتم تسليمها اعتبارا من سنة 2024.
وكانت ليتوانيا أعلنت في نوفمبر الماضي أنها تعتزم شراء ثماني منظومات هيمارس، مقابل مبلغ 495 مليون دولار.
سلاح فعال
تتميز "هيمارس" بتفوقها على قذائف مدافع "هاوتزر" الأميركية، حيث تحتوي الواحدة من "هيمارس" على 6 صواريخ يصل مدى الواحدة منها إلى 70 كيلومترا.
وأتاحت "هيمارس" للجيش الأوكراني الدقة في الاستهداف عن بعد وإمكانية تدمير مستودعات الذخيرة والإمدادات الروسية.
وتتكون منظومة صواريخ "هيمارس" من نسختين M142 وM270 معروفتين بسرعة نشر الصواريخ.
وتعد راجمات الصواريخ "M270" الأحدث في الترسانة الأميركية، وتم تطويرها، في سبعينيات القرن الماضي، لتصبح أخف وزنا ومميزة بنظام إطلاق مركب على مركبة "برادلي" القتالية للمشاة.
ويشمل الاستخدام عدة طرق، مثل إطلاق صواريخ مدفعية من عيار 27 ميلليمتر وصواريخ باليستية قصيرة المدى، إلى جانب راجمات "M142" تركب على هيكل شاحنة من المركبات التكتيكية المتوسط بنظام إطلاق صغير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتبهوا لهذه الدّولارات في السوق.. وإلّا ستخسرون الكثير!
Lebanon 24
انتبهوا لهذه الدّولارات في السوق.. وإلّا ستخسرون الكثير!
14:00 | 2022-12-03
03/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فلتانٌ أخلاقي" في منطقة لبنانيّة.. هكذا تحرّك الأهالي!
Lebanon 24
"فلتانٌ أخلاقي" في منطقة لبنانيّة.. هكذا تحرّك الأهالي!
13:12 | 2022-12-03
03/12/2022 01:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جعجع وباسيل وفرنجيّة... ماذا قال وئام وهاب؟
Lebanon 24
عن جعجع وباسيل وفرنجيّة... ماذا قال وئام وهاب؟
08:26 | 2022-12-03
03/12/2022 08:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقاد عوني لتغريدة خريش: آن الاوان لتنحيتها
Lebanon 24
انتقاد عوني لتغريدة خريش: آن الاوان لتنحيتها
02:45 | 2022-12-04
04/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤلمة جداً لأستاذ في الجامعة اللبنانيّة.. ما قرّره لا يخطر في البال!
Lebanon 24
قصّة مؤلمة جداً لأستاذ في الجامعة اللبنانيّة.. ما قرّره لا يخطر في البال!
01:57 | 2022-12-04
04/12/2022 01:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-12-04
العراق يستعيدُ آلاف القطع الأثرية المهربة
07:00 | 2022-12-04
شجرة الزيتون الفلسطينية صامدة... لماذا تحاول اسرائيل القضاء عليها؟
06:30 | 2022-12-04
تقرير مخابراتي أميركي عن حرب أوكرانيا.. ماذا كشف عن "أصداء القتال"؟
06:00 | 2022-12-04
إيران تعلن حلّ "شرطة الأخلاق"
05:41 | 2022-12-04
إقتحام مبنى محافظة السويداء.. غضب واطلاق نار كثيف (فيديو)
05:30 | 2022-12-04
بلبلة في مطار بن غوريون.. ماذا فعل أحد اللصوص؟ (فيديو)
فيديو
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
04/12/2022 14:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
04/12/2022 14:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
04/12/2022 14:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact