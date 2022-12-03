"إسرائيل" تشن غارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة

شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على غزة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، وذلك رداً على إطلاق بعض الصواريخ من غزة، مساء السبت، وسقط بعضها في منطقة مفتوحة بمحيط القطاع.



وبحسب مصادر "سكاي نيوز"، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لكتائب القسام، في خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت أرضا قريبة من مطار غزة المدمر شرقي رفح.

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وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن "مقاتلات هاجمت ورشة لإنتاج أسلحة حماس"، وهي "موقع مركزي لإنتاج معظم صواريخ التنظيم في قطاع غزة".



وأضاف البيان: "كما تم استهداف نفق إرهابي تابع لحماس جنوبي قطاع غزة. هجوم الليلة استمرار في اتجاه المس بقدرة حماس على التعزيز في قطاع غزة".



وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلوميت المجاورة لغزة، مع إطلاق صواريخ من القطاع.



ومساء السبت، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، انه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.



وقال أدرعي: "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض. الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد".



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الغارات الأخيرة تأتي "ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة".