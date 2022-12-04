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عربي-دولي

واشنطن: لا دليل على استعداد إيران لامتلاك أسلحة نووية

Lebanon 24
04-12-2022 | 00:00
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أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على أن السلطات الإيرانية قررت امتلاك أسلحة نووية.

وقالت هاينز: "ليس لدينا معلومات تشير إلى أنهم اتخذوا قرارا بالحصول على أسلحة نووية، لكننا ما زلنا نرى أنهم يتخذون خطوات (في هذا الاتجاه)".
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وفي الوقت نفسه، وأكدت أنها لا تملك الصلاحية للتحدث عن "الخطوط الحمراء" لواشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد، للذهاب لحل عسكري لمسألة منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
المصدر: روسيا اليوم
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