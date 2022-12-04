وصول أول سفينة حبوب من أوكرانيا إلى إثيوبيا

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الأحد، وصول أول سفينة محملة بالحبوب إلى إثيوبيا كجزء من برنامج "الحبوب من أوكرانيا".

وأفادت التقارير، أن السفينة نقلت 25 ألف طن من القمح الأوكراني إلى إثيوبيا.

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وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن المشروع الإنساني الدولي "الحبوب من أوكرانيا" سيساعد على استعادة الأمن الغذائي في أفقر البلدان، بما في ذلك إثيوبيا والصومال وييم.

وفي 26 تشرين الثاني الماضي، أطلق زيلينسكي في أثناء زيارة رؤساء حكومات المجر وبلجيكا وليتوانيا وبولندا إلى كييف، مبادرة "حبوب من أوكرانيا"، التي تنص على أنه بحلول نهاية ربيع عام 2023 ، يجب أن ترسل أوكرانيا 60 سفينة على الأقل من الحبوب إلى البلدان المهددة بالمجاعة والجفاف، وهي إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن والكونغو وكينيا ونيجيريا.