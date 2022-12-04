في هذه الحالة.. العالم سيتجه بلا هوادة نحو أزمة نووية جديدة!

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "فإن تعليقات مالي، التي رددت صدى عدم ارتياح واسع النطاق مع إيران في الغرب، مفهومة. ومع ذلك، لم يغير أي من القضايا التي ذكرها الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن إيران الآن على بعد أيام قليلة من امتلاك مواد كافية لصنع أسلحة نووية، وأن المجتمع الدولي لا يفعل شيئًا لوقف ذلك. وما لم يتغير ذلك، فإن العالم يتجه بلا هوادة نحو أزمة نووية جديدة. لا يزال المسار الدبلوماسي المعدل يمثل أكثر الطرق فاعلية للمضي قدمًا".

وتابعت الصحيفة، "وصلت علاقات إيران مع الغرب إلى الحضيض بعد ما يقرب من عامين من المفاوضات الفاشلة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وقد تفاقم هذا المأزق بسبب رد طهران القمعي على موجة الاحتجاجات التي بدأت في أيلول، والتي خلفت أكثر من 400 قتيل وزج الآلاف في السجون. أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا قرارًا آخر في سلسلة من القرارات التي تعاقب إيران على عدم تعاونها مع الوكالة. إلقاء اللوم على إيران هو الخطوة الصحيحة، لكنه لا يحل المشكلة الأكبر. ردت إيران على توبيخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف تخصيب اليورانيوم العالي المستوى في موقع فوردو النووي تحت الأرض - وهو أمر محظور القيام به بموجب الاتفاق النووي الأصلي". في الشهر الماضي، قال المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإيران روبرت مالي إن المحادثات النووية مع طهران من غير المرجح أن تُستأنف في أي وقت قريب، وانه إذا لم تحدث هذه المفاوضات، فذلك بسبب موقف إيران وكل ما حدث منذ أيلول"، مستشهداً بقمع إيران للاحتجاجات وإرسالها للمسيرات إلى روسيا واستمرارها في سجن المواطنين الأميركيين.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "فإن تعليقات مالي، التي رددت صدى عدم ارتياح واسع النطاق مع إيران في الغرب، مفهومة. ومع ذلك، لم يغير أي من القضايا التي ذكرها الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن إيران الآن على بعد أيام قليلة من امتلاك مواد كافية لصنع أسلحة نووية، وأن المجتمع الدولي لا يفعل شيئًا لوقف ذلك. وما لم يتغير ذلك، فإن العالم يتجه بلا هوادة نحو أزمة نووية جديدة. لا يزال المسار الدبلوماسي المعدل يمثل أكثر الطرق فاعلية للمضي قدمًا".وتابعت الصحيفة، "وصلت علاقات إيران مع الغرب إلى الحضيض بعد ما يقرب من عامين من المفاوضات الفاشلة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وقد تفاقم هذا المأزق بسبب رد طهران القمعي على موجة الاحتجاجات التي بدأت في أيلول، والتي خلفت أكثر من 400 قتيل وزج الآلاف في السجون. أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا قرارًا آخر في سلسلة من القرارات التي تعاقب إيران على عدم تعاونها مع الوكالة. إلقاء اللوم على إيران هو الخطوة الصحيحة، لكنه لا يحل المشكلة الأكبر. ردت إيران على توبيخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف تخصيب اليورانيوم العالي المستوى في موقع فوردو النووي تحت الأرض - وهو أمر محظور القيام به بموجب الاتفاق النووي الأصلي".

وأضافت الصحيفة، "كما زعم المسؤولون الإيرانيون أنهم يخططون لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا، مما سيعزز بشكل كبير قدرات إيران على إنتاج أسلحة نووية. من المؤكد أن المسار الحالي سيترك الوكالة والولايات المتحدة وأوروبا في حالة تعتيم شبه كامل بينما تتجه إيران نحو التحول إلى دولة ذات عتبة نووية. من الضروري أن تطلق الهيئات الدولية جرس الإنذار رسميًا عندما تقرر أي دولة تفعيل برنامجها النووي من دون أي رادع. لكن هذا يحتاج إلى أن يقترن بمسار دبلوماسي نشط لعكس سلوك إيران النووي قبل فوات الأوان. في آب، توسط الاتحاد الأوروبي في صفقة جديدة أتاحت فرصة للتقدم - لكن الإيرانيين رفضوا ذلك. وبعد أسابيع قليلة، أطلقت إيران ردها الوحشي على الاحتجاجات، مما أدى إلى تجميد العملية برمتها".

وبحسب الصحيفة، "منذ ذلك الحين، ركزت أوروبا والولايات المتحدة على زيادة الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات جديدة، وعزلة سياسية مكثفة ودعم صاخب لشخصيات معارضة إيرانية. مؤيدو سياسة "الضغط الأقصى" للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يدعمون جهارًا نهجًا أكثر تشددًا. فهم يدعون الغرب إلى مضاعفة حملة العقوبات المتجددة التي تهدف إلى إجبار طهران على تقديم تنازلات كبيرة، أو حتى تغيير النظام. لكن هناك القليل من الأدلة على أن هذا الأمر سينجح. تبقى الحقيقة أن نهج ترامب فشل في تقديم تنازلات كبيرة بشأن البرنامج النووي أو سلوك إيران الإقليمي. في النهاية، صعدت إيران سلوكها في الحالتين. حتى لو اقتنعت بعض الحكومات الغربية بفكرة أن القيادة السياسية الإيرانية تدخل أيامها الأخيرة، فلا تزال هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية مناسبة لمعالجة المشكلة النووية".

وتابعت الصحيفة، "من غير المسؤول المخاطرة بكل شيء على أمل أن يؤدي الانتقال السلمي للسلطة إلى وضع البرنامج النووي الإيراني تحت سيطرة ديمقراطية وآمنة في أي وقت قريب. هذا يعني أن الأوروبيين وإدارة بايدن بحاجة إلى إيجاد طريق دبلوماسي للخروج من الأزمة النووية. يجب أن يظلوا حذرين من اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تقيد أيديهم وأن تمنع إمكانية التوصل إلى صفقة سياسية. يبدو أن استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 بعيد المنال حاليًا. في الوقت الحالي، يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا وضع إجراءات تدريجية من شأنها على الأقل تجميد البرنامج النووي الإيراني ومنع المزيد من التصعيد. يجب أن يكون على رأس هذه الإجراءات أن تمنح إيران المفتشين الدوليين وصولاً أفضل لمراقبة أنشطتها النووية. في المقابل، يمكن للغرب أن يقدم مساعدات اقتصادية إنسانية لإيران ويخفف من إنفاذ العقوبات ضد أطراف ثالثة تتاجر مع إيران، مثل تلك الموجودة في العراق والإمارات العربية المتحدة والصين".

وأضافت الصحيفة، "أظهرت إدارة بايدن نهجا براغماتيا مماثلا تجاه تخفيف العقوبات مع فنزويلا لتخفيف أسعار الطاقة. إن إجراءات مماثلة لن تحل المأزق الأوسع مع إيران، لكنها تسمح لكلا الجانبين بالابتعاد عن حافة الهاوية. الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون متشككون بشكل مفهوم بشأن التكلفة السياسية المحلية المرتبطة بإشراك قادة إيران. ولكن إذا كان الغزو الروسي لأوكرانيا قد علّم المراقبين شيئًا واحدًا، فهو عدم القدرة على التنبؤ بخصومنا واحتمال نشوب صراعات باردة من شأنها أن تصبح ساخنة إذا تُركت دون معالجة. يحتاج الغرب إلى إيجاد طريقة لاحتواء التهديد النووي الإيراني قبل أن يتحول إلى أزمة أوسع تسحب الطاقة والموارد بعيدًا عن الأزمات العالمية الأخرى وترسيخ المحور الروسي الإيراني الحالي بشكل أعمق".

وختمت الصحيفة، "الغرب محق في إدانة القمع الداخلي الإيراني وعليه أن ينظر في إجراءات حماية المحتجين الإيرانيين. لكنه يحتاج أيضًا إلى القيام بدفعة دبلوماسية جديدة لضمان عدم حصول إيران على القنبلة. إن ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميًا وآمنًا لا يصب فقط في مصلحة الغرب، بل أيضًا في مصلحة الدول المجاورة لإيران والشعب الإيراني".