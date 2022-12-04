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عربي-دولي

إعدام 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل... هذا ما حصل في ايران

Lebanon 24
04-12-2022 | 04:00
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أفادت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا) بأن السلطات الإيرانية أعدمت، الأحد، 4 أشخاص بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وقالت "إرنا" إن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن اعتقال شبكة من الأشخاص المرتبطين بالموساد، وأضافت أن أعضاء في الشبكة سرقوا ودمروا ممتلكات خاصة وعامة وخطفوا أفرادا واستجوبوهم.
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كما جاء في التقرير أن الجواسيس المزعومين لديهم أسلحة وحصلوا على أجور من الموساد على شكل عملة مشفرة.

وذكرت "إرنا" أن السجناء الذين تم إعدامهم هم حسين أوردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آبادي، وميلاد أشرفي، ومنوشهر شهبندي."الحرة" 
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