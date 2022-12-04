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عربي-دولي

"داعش" يتبنى هجوماً استهدف السفير الباكستاني في كابل

Lebanon 24
04-12-2022 | 04:30
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية في كابول يوم الجمعة الماضي، واعتبرته إسلام آباد بأنه "محاولة اغتيال" رئيس بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان.
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ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية عن بيان لتنظيم "داعش" الإرهابي يتبنى فيه الهجوم على السفير الباكستاني وحراسه.
 
وكان مقر السفارة الباكستانية في كابول تعرض، يوم الجمعة، لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني. ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.
 

المصدر: سبوتنيك
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