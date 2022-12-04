الموت يُغيّب إعلامياً عربياً بارزاً.. من هو؟

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توفي، اليوم الأحد، الإعلامي والصحافي المصري مفيد فوزي، بعد صراع مع المرض.وأعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الوفاة، حيث كتب على تويتر: "وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضي ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".يشار إلى أن فوزي كان يعاني من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعاني من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.كذلك، تعرض الاعلامي الراحل لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الصحفية حنان مفيد فوزي.