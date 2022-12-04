وظيفة غريبة براتب 68 ألف دولار في دولة شهيرة.. لن تصدّقوا المهام المطلوبة

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أعلنت وكالة الاستخبارات الأمنية المعنية بالأمن القومي بالمملكة المتحدة "MI5"، مؤخراً، عن وظيفة "غريبة" تتطلب التنبؤ بمصدر التهديدات الأمنية حتى عام 2023.ومن المواصفات الواجب توفرها في المتقدم للوظيفة التي يبلغ راتبها 56 ألف جنيه إسترليني (68 ألف دولار أميركي)، أن يحدد التكنولوجيا والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن يستخدمها مجرمو الإنترنت والدول التي تهدد أمن المملكة المتحدة.ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن منصب "باحث تكنولوجيا المعلومات" لدى MI5 يتطلب أيضا الخبرة في كيفية استخدام مخترقي الأنظمة "الهاكرز" للشبكات اللاسلكية في أغراض تخريبية.وبحسب الإعلان الذي نقلت الصحيفة البريطانية تفاصيله، فإنه يتوجب على المتقدم للوظيفة التمتع بقدرات جيدة في مجال تتبع وجمع المعلومات حول الأهداف.وأضاف الإعلان: "هدف MI5 حماية المملكة المتحدة من تهديدات مثل الإرهاب والتجسس والهجمات الإلكترونية والتخريب. نحقق حول الأفراد والمنظمات المشتبه بها للحصول على المعلومات الاستخباراتية السرية المتعلقة بهذه التهديدات وجمعها وتحليلها وتقييمها".واختتم الإعلان موضحاً المزيد حول الوظيفة: "ستستمتع بعمل مجزٍ في بيئة داعمة ومشجعة تركز على العمل الجماعي. نبني قدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتعزيز العمليات الخاصة بالوكالة".