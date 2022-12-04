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عربي-دولي
خطوة جديدة من ترامب.. ما الذي دعا إليه مؤخراً؟
Lebanon 24
04-12-2022
|
08:30
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لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب يحاول العودة إلى منصبه القديم بعد أكثر من عامين من خسارته انتخابات 2020.
وضمن مساعيه المتواصلة للوصول مجددا إلى البيت الأبيض، دعا ترامب على شبكة "تروث سوشال"، الاجتماعية، إلى إنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور، لإلغاء انتخابات 2020.
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وجاء منشور ترامب بعد إصدار رسائل داخلية على "تويتر"، تظهر المداولات في عام 2020 حول المواد الموجودة على الكمبيوتر المحمول الخاص بـ هانتر بايدن، ابن الرئيس جو بايدن.
ويحتوي الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر على أدلة دامغة بوجود نشاط إجرامي واضح من قبل نجل الرئيس الأميركي وشركاؤه بما في ذلك الإتجار بالمخدرات والدعارة.
وقدّم ترامب، الشهر الماضي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل إعلانه المتوقع بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض مجددا.
وقال ترامب في خطاب ترشحه إن عودة أميركا تبدأ الآن!، مضيفا أنه يريد أن يضمن عدم عودة جو بايدن للبيت الأبيض بولاية رئاسية جديدة في 2024.
ويبدي عدد متزايد من الساسة الجمهوريين في الولايات المتحدة، تذمرا من ترامب، وسط مخاوف من أن يؤدي ترشحه مجددا إلى "هزيمة مدوية"، وعندئذ، سيظل مفتاح البيت الأبيض في أيدي الديمقراطيين.
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