بلبلة في مطار بن غوريون.. ماذا فعل أحد اللصوص؟ (فيديو)

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وأشارت السلطات إلى أن السارق ضل طريقه، وأن ما حدث لم يكن محاولة هجوم.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً منبطحين بجوار أمتعتهم في صالة المغادرة بمطار بن غوريون، بينما ترددت التعليمات عبر مكبرات الصوت.وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به، وهو فلسطيني من الضفة الغربية يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني، وصل إلى نقطة تفتيش المطار في سيارة مسروقة، وشق طريقه نحو الصالة الرئيسية، مما أدى إلى مطاردة قصيرة جرى خلالها إطلاق النار عليه واعتقاله.وأوضح مسؤولون إسرائيليون أنه يُعتقد أن المشتبه به اتخذ منعطفاً خاطئاً من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهذا يعني أن محاولته للهروب أوصلته إلى واحدة من أكثر المرافق التي تتمتع بالحماية الأمنية في إسرائيل.وقال متحدث باسم الشرطة إن "ذلك يحدثُ كل أسبوع تقريباً".