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عربي-دولي

إيران تتعرض لأشد الهجمات السيبرانية خلال شهرين!

Lebanon 24
04-12-2022 | 08:00
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أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، أن البنى التحتية في إيران تعرضت خلال الشهرين الأخيرين إلى "أشد الهجمات السيبرانية"، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذه الهجمات أحبط بفضل أجهزة الدفاع السيبراني المحلية.
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وأوضح جلالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن "85% من الهجمات السيبرانية التي استهدفت البلاد خلال العام الماضي، كانت بسبب الهشاشة والثغرات البسيطة في الشبكات الدفاعية".
وأضاف: "إنّ العدو بعد أن واجه قوة إيران الرادعة في المجالات العسكرية والطيران المسير والجاهزية القتالية، لجأ إلى أسلوب جديد لاستهدافنا"، دون مزيد من التوضيح.
وتابع: "الأعداء حرضوا على إثارة الشغب وافتعال الإضطرابات الأخيرة، في إطار حربهم التركيبية بعد فشلهم في الحرب العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وشدد العميد جلالي على "ضرورة تعزيز شبكات الدفاع السيبراني وسد الثغرات والهشاشة في هذا الخصوص، لضمان التغلب على الأعداء في هذه الحرب أيضاً".
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