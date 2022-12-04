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إيران تعلن حلّ "شرطة الأخلاق"

Lebanon 24
04-12-2022 | 06:00
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أعلنت النيابة العامة في إيران، الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق" التي وُجهت لها أصابع الاتهام  في مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) إثر اعتقالها على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.
 
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وغالباً ما تتهم هذه الشرطة بارتكابها تجاوزات في حق النساء الإيرانيات كما حدث مع الشابة مهسا أميني التي لقيت مصرعها بعد اعتقالها.

وتمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محلياً باسم "كشت إرشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ المتشدد محمد أحمدي نجاد من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب"، وهي تضم رجالاً يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور.

 
 
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