إقتحام مبنى محافظة السويداء.. غضب واطلاق نار كثيف (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سورية محلية باقتحام عشرات الشبان مبنى محافظة السويداء في سوريا وإثارة أعمال شغب في المبنى وإحراق الملفات والأضابير الرسمية، وسط سماع أصوات الرصاص في المدينة.





وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها للاضطرابات التي تشهدها المدينة واقتحامات لمجموعة من "المخربين" لمبنى المحافظة، وسط سماع دوي إطلاق نار كثيف وسط المدينة.

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