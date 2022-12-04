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عربي-دولي

إيلون ماسك: إذا انتحرت هذا ليس حقيقياً

Lebanon 24
04-12-2022 | 07:45
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" ومالكها، إيلون ماسك، أنه لا توجد لديه أي أفكار انتحارية.

وقال خلال جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة في "Twitter Spaces"، أمس السبت بحضور مليون مستمع، "ليس لدي أي أفكار انتحارية.. إذا انتحرت، فهذا ليس حقيقيا".
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(العربية)
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