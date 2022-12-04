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أحداث السويداء اليوم.. "الداخلية" السورية تصدر بياناً وتكشف تفاصيل

Lebanon 24
04-12-2022 | 09:26
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أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً كشفت فيه تفاصيل الهجمات التي تعرضت لها مرافق حكومية في محافظة السويداء بجنوب البلاد.


وقال البيان إنه في الساعة الحادية عشرة والنصف اليوم "أقدمت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية، بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء".
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وتابع البيان أنهم "توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان، ثم دخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات الموجودة بالقرب منه".


كما حاولوا، حسب البيان، اقتحام مبنى قيادة الشرطة حيث تصدت لهم عناصر حراسة القيادة ما أدى إلى مقتل الشرطي محمود السلماوي.


وأكدت الداخلية السورية أنها "ستلاحق الخارجين عن القانون وستتخد الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها".
المصدر: روسيا اليوم
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