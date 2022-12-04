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عربي-دولي

في أول زيارة رسمية... رئيس إسرائيل يصل البحرين

Lebanon 24
04-12-2022 | 10:00
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وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، الأحد، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية إلى المملكة منذ إعلان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2020.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في استقبال هرتزوغ الذي قال في تغريدة: "اتفاقات أبراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا. أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط".
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وقبيل توجهه إلى البحرين صباح الأحد، قال هرتزوغ في تغريدة: "سأتداول مع الملك وولي العهد، رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، بالإضافة إلى القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ العالمية".

وبحسب هرتزوغ فإن "دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع مع جيراننا في الشرق الأوسط لها أهمية كبيرة، لا سيما في ظل تضعضع الاستقرار العالمي والإقليمي".
 
 
(سكاي نيوز)
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