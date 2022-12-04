Advertisement

عربي-دولي

بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود في العراق

Lebanon 24
04-12-2022 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1016956-638057724071012597.jpg
Doc-P-1016956-638057724071012597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، بدء قيادة قوات الحدود تنفيذ إجراءات ضبط الحدود مع كل من إيران وتركيا تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.


وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن السوداني أصدر أمرا بتعزيز قيادة الحدود بالأسلحة والمعدات والأشخاص "بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد، وكذلك المخافر الحدودية".
Advertisement


فيما يتعلق بعلاقة العراق مع جيرانه، قال إن بغداد "تسعى لتوطيد علاقاتها الطيبة مع كل دول الجوار بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار، ولا تقبل أن تستخدم أرض العراق للاعتداء على أي دولة جارة".


وأضاف أن القوات العراقية بدأت "مسك الخط الصفري للحدود مع تركيا وإيران"، مؤكداً رفض بلاده أن تكون منطلقا لتهديد دول الجوار.


كذلك، لفت إلى ان هدف القوات العراقية هو الحفاظ على أمن العراق وسيادته، لافتاً إلى وجود تعاون مثمر مع البيشمركة الكردية.


وأكد أن قواتٍ اتحادية تعمل بمهنية ستتولى حماية الحدود.
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-12-04
14:09 | 2022-12-04
14:00 | 2022-12-04
13:30 | 2022-12-04
13:00 | 2022-12-04
13:00 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website