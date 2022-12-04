بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود في العراق

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أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، بدء قيادة قوات الحدود تنفيذ إجراءات ضبط الحدود مع كل من إيران وتركيا تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن السوداني أصدر أمرا بتعزيز قيادة الحدود بالأسلحة والمعدات والأشخاص "بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد، وكذلك المخافر الحدودية".فيما يتعلق بعلاقة العراق مع جيرانه، قال إن بغداد "تسعى لتوطيد علاقاتها الطيبة مع كل دول الجوار بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار، ولا تقبل أن تستخدم أرض العراق للاعتداء على أي دولة جارة".وأضاف أن القوات العراقية بدأت "مسك الخط الصفري للحدود مع تركيا وإيران"، مؤكداً رفض بلاده أن تكون منطلقا لتهديد دول الجوار.كذلك، لفت إلى ان هدف القوات العراقية هو الحفاظ على أمن العراق وسيادته، لافتاً إلى وجود تعاون مثمر مع البيشمركة الكردية.وأكد أن قواتٍ اتحادية تعمل بمهنية ستتولى حماية الحدود.