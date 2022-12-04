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استقالة رئيس المكتب المشرف على أجهزة الشرطة في بريطانيا

Lebanon 24
04-12-2022 | 11:30
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قدم مايكل لوكوود، رئيس المكتب المستقل لشؤون الشرطة (آي أو بي سي) الذي يشرف على أجهزة الشرطة البريطانية، استقالته بسبب خضوعه لتحقيق جنائي في تهم قديمة، حسبما أعلنت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، في نهاية الأسبوع.
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وأعلن لوكوود رحيله الفوري "لأسباب شخصية وعائلية"، لكن وزيرة الداخلية أوضحت أن استقالته جاءت في أجواء من أزمة ثقة في الشرطة البريطانية.
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