فيضان يودي بحياة 9 خلال طقوس دينية في جنوب إفريقيا

أودى فيضان مفاجئ لنهر صغير في جوهانسبرج، عاصمة جنوب إفريقيا، بحياة 9 أشخاص بعد عاصفة مطرية عنيفة، وتواصلت أعمال الإغاثة بحثاً عن مفقودين عدة، حسبما أفادت أجهزة الإنقاذ، الأحد.



وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ روبير مولودزي: "مساء السبت، كانت مجموعة تشارك في طقوس دينية في النهر عندما بدأت العاصفة المطرية"، موضحاً أن 33 شخصاً كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حدوث الفيضان المباغت.

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