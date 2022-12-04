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عربي-دولي

فيضان يودي بحياة 9 خلال طقوس دينية في جنوب إفريقيا

Lebanon 24
04-12-2022 | 12:00
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أودى فيضان مفاجئ لنهر صغير في جوهانسبرج، عاصمة جنوب إفريقيا، بحياة 9 أشخاص بعد عاصفة مطرية عنيفة، وتواصلت أعمال الإغاثة بحثاً عن مفقودين عدة، حسبما أفادت أجهزة الإنقاذ، الأحد.

وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ روبير مولودزي: "مساء السبت، كانت مجموعة تشارك في طقوس دينية في النهر عندما بدأت العاصفة المطرية"، موضحاً أن 33 شخصاً كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حدوث الفيضان المباغت.
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