قمة إقليمية عن العراق في الأردن بحضور ماكرون قبل نهاية العام

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أعلن قصر الإليزيه، الأحد، عقد قمة إقليمية في الأردن "قبل نهاية العام"، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في أغسطس 2021، في ظل التوتر مع إيران وتركيا.وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد. بدون أي توضيحات حول قائمة المشاركين في الوقت الحاضر.وجاء في البيان أن ماكرون والسوداني "تشاركا مخاوفهما حول تصاعد التوتر"، بعد سلسلة الغارات الجوية التركية على مواقع للمقاتلين الكرد في شمال شرق سوريا وفي شمال العراق.