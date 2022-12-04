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عربي-دولي

الأردن والجزائر يوقعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

Lebanon 24
04-12-2022 | 13:00
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أعلن الأردن والجزائر، الأحد، عن توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في ختام زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للجزائر.

وأوضح البلدان، في بيان مشترك، أنهما وقعا مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، واتفاقية إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، ومذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري، بالإضافة إلى برنامج مشترك للتعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الأردنية (بترا).
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