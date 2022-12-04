ماكرون يدعو رئيس وزراء العراق لاجتماع في فرنسا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان الأحد، إن الرئيس الفرنسي دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى اجتماع في فرنسا أوائل عام 2023، عقب اتصال هاتفي بينهما.



ولفت البيان إن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي، وإن فرنسا ستساعد العراق في "حربه ضد الإرهاب والهجمات على سيادته".

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