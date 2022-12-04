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إقتصاد

موسكو: لن نتعامل بسقف أسعار النفط حتى لو اضطررنا لخفض الإنتاج

Lebanon 24
04-12-2022 | 14:30
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأحد، إن روسيا تدرس إمكانية حظر إمدادات النفط الخاضعة للسقف السعري الذي حدده الغرب.

وأضاف أن البلاد تعمل "على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري، بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق"، مشيراً إلى أن "روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج".
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