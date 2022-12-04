السودان يشدد على أهمية الاتفاق في ملف سد النهضة

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، أهمية التوصل لاتفاق نهائي بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، وذلك لضمان حقوق الجميع.وأشاد دقلو بالجهود الجبارة التي يبذلها الوفد المفاوض بشأن السد، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار والتوافق، مرتكزا أساسيا لمعالجة ملف سد النهضة، بما يمكن الدول الثلاث من الاستفادة منه وعدم تضررها.واطلع دقلو خلال لقائه اليوم، وفد السودان المفاوض حول سد النهضة، برئاسة وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، على سير المحادثات وآخر التطورات حول الملف.وأشاد بالجهود الجبارة التي يبذلها الوفد، وتحمله لهذه المسؤولية الكبيرة.

وشدد دقلو على ضرورة أن يكون الحوار والتوافق، مرتكزا أساسيا لمعالجة ملف سد النهضة بما يمكن الدول الثلاث من الاستفادة منه وعدم تضررها.إلى ذلك قال وزير الري والموارد المائية المكلف، إن الوفد قدم تنويرا، لنائب رئيس مجلس السيادة، عن سير المحادثات حول سد النهضة، بجانب بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الري.وبين أن الوفد قدم عرضا شاملا للموقف التفاوضي السوداني والرؤية المستقبلية، واستمع إلى توجيهات الفريق أول محمد حمدان دقلو، بشأن الملف، واصفا اللقاء بالمثمر والمفيد.