Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الجابون ولا إصابات

Lebanon 24
04-12-2022 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1016978-638057782217726499.jpg
Doc-P-1016978-638057782217726499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الأحد، أن زلزالاً قوته 5.5 درجة ضرب غرب الجابون، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات لكنه ألحق أضراراً طفيفة.

وقع الزلزال في ساعات الصباح وكان مركزه بالقرب من بحيرة ايجانزا، على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليبرفيل، وعلى عمق 3.6 كيلومتر وسط الغابة الاستوائية غير المأهولة التي يقع فيها عدد قليل من القرى الصغيرة المتناثرة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2022-12-04
19:00 | 2022-12-04
18:30 | 2022-12-04
18:00 | 2022-12-04
17:22 | 2022-12-04
16:55 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website