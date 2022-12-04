زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الجابون ولا إصابات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الأحد، أن زلزالاً قوته 5.5 درجة ضرب غرب الجابون، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات لكنه ألحق أضراراً طفيفة.



وقع الزلزال في ساعات الصباح وكان مركزه بالقرب من بحيرة ايجانزا، على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليبرفيل، وعلى عمق 3.6 كيلومتر وسط الغابة الاستوائية غير المأهولة التي يقع فيها عدد قليل من القرى الصغيرة المتناثرة.

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