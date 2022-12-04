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عربي-دولي

إيران تتهم مجدداً: واشنطن تدعم الاحتجاجات لنمتثل لها

Lebanon 24
04-12-2022 | 15:30
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جددت إيران اتهامها للولايات المتحدة بدعم الاحتجاجات في البلاد، والتي اندلعت في أيلول الماضي، إثر مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

فقد اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن واشنطن تدعم الاحتجاجات الأخيرة في بلاده من أجل "إرغام" طهران على الامتثال لمطالبها المتعلقة بالمفاوضات النووية.
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وقال إن الدول الغربية تستغل الأحداث الأخيرة في البلاد، التي تشهد احتجاجات في العديد من المدن منذ أكثر من شهرين، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

كما أضاف وزير الخارجية أن الولايات المتحدة "تشجع على استمرار أعمال العنف" في إيران.

اندلاع الاحتجاجات
واندلعت احتجاجات في إيران منذ أيلول الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الأسبوع الماضي إن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى 448 على الأقل، من بينهم 60 طفلا.
وشكلت تلك التظاهرات التي عمت عشرات المدن في كافة أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية ولا تزال، شاملة مختلف الأعراق والطبقات، الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفيد وقتها بمقتل 1500 شخص (حسب رويترز) في حملات قمع ضد المتظاهرين.

ما دفع السلطات إلى التشدد في التعامل مع المتظاهرين، والتوعد بالضرب بيد من حديد على من وصفتهم بـ "المشاغبين".
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